Heidrich et Vergé-Dépré iront à la finale 2017

Bonne nouvelle pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré. Les beach-volleyeuses helvétiques ont obtenu mercredi leur sésame pour la finale du World Tour 2017. Cette compétition est le dernier grand rendez-vous de l'exercice qui se tiendra du 23 au 27 août à Hambourg.

Le duo, dont il s'agit de la première saison, fait partie du top 8 du classement mondial établi en comptabilisant les huit meilleurs résultats obtenus lors de 365 derniers jours. Le tournoi, doté de 800 000 dollars, sera organisé pour la troisième fois sous cette forme.

Nina Betschart et Tanja Hüberli ont en revanche raté leur qualification pour 320 points, terminant au onzième rang du classement. Elles s'étaient hissées, tout comme Heidrich et Vergé-Dépré, en 8es de finale des Mondiaux à Vienne la semaine passée.

Il ne s'agira toutefois pas vraiment d'une première pour Heidrich et Vergé-Dépré, lesquelles avaient toutes deux disputé cette finale annuelle en 2016. La première était alors associée à Nadine Zumkehr et avait pris une magnifique deuxième place, la seconde jouait aux côtés d'Isabelle Forrer et s'était classée à un excellent troisième rang. (ats/nxp)