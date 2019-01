James Harden sait aussi défendre

Pour être totalement franc, on ne pensait pas mettre les mots «Harden» et «défense» dans un titre un jour dans notre vie. Pourtant, difficile de faire autrement ce samedi. Choc de la nuit en NBA, ce Houston - Toronto est tombé, non sans mal, dans l'escarcelle des Rockets (121-119), solide 5e de la Conférence Ouest toujours sans Clint Capela (blessé).

Deux jours après ses 61 points au Madison Square Garden, James Harden a signé son 22e match de suite à plus de 30 unités en collant 35 points (9/25 aux tirs dont 2/13 à 3 points) à la rugueuse défense des Raptors, qui est souvent venue avec deux joueurs pour annihiler les plans de «The Beard», bien aidé par les 24 points d'Eric Gordon et les 21 de la recrue Kenneth Faried.

Les Texans, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance, se sont fait peur dans les derniers instants de la rencontre. La star des Canadiens, Kawhi Leonard, a eu le ballon de la gagne et a forcé le changement en tête de raquette. Mais la défense d'Harden, souvent critiqué de ce côté du terrain, a été si bonne que le tir du joueur de Toronto n'a pas touché le cercle.

James Harden closing out games on defense, shuts down Kawhi. pic.twitter.com/OKKO9dkyaq — Bleacher Report (@BleacherReport) 26 janvier 2019

A l'Est, Toronto laisse du coup s'échapper le leader Milwaukee, vainqueur des Charlotte Hornets (108-99) grâce au 34 points de Giannis Antetokounmpo. A l'Ouest, Denver veut rester dans le sillage des Warriors et a explosé Phoenix (132-95) avec sept joueurs à plus de 10 unités. A noter également que la très bonne série du Jazz se poursuit. Toujours sans Thabo Sefolosha, Utah a battu Minnesota (106-102). C'est la 10e victoire en janvier de la franchise de Salt Lake City. (nxp)