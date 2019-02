James Harden toujours plus près de Wilt Chamberlain

Houston a enchaîné une troisième victoire consécutive à l'extérieur mercredi à Sacramento (127-101), grâce à James Harden qui a marqué plus de 30 points pour la 28e fois de suite.

Les Rockets, qui évoluaient toujours sans le Genevois Clint Capela (blessé), ont eu besoin de la première période pour prendre leurs repères dans la salle des Kings, mais ils ont été ensuite irrésistibles. Les Texans ont pris le large dès le début de la 2e période et n'ont plus été inquiétés. Ils ont marqué vingt paniers à trois points (sur 51 tentés!) et se sont appuyés une fois de plus sur Harden.

Le MVP (meilleur joueur NBA) en titre a fini la rencontre avec 36 points (13 sur 26 au tir, dont 8 tirs primés réussis) en 32 minutes de jeu. Le meneur des Rockets continue de se rapprocher d'un second trophée de MVP consécutif et de marcher sur les pas du légendaire Wilt Chamberlain qui, au début des années 1960, avait enchaîné 65 et 31 matches de suite à 30 points ou plus, les deux plus longues séries du genre de l'histoire.

40e victoire pour les Bucks

Milwaukee est devenue mercredi la première équipe à décrocher une 40e victoire cette saison, en submergeant Washington 148-129 grâce aux 43 points de son ailier grec Giannis Antetokounmpo. Les Bucks ne font pas de bruit, mais ils sont peut-être l'équipe la plus spectaculaire de la saison en cours.

Lors des deux premières périodes face à Washington, ils ont marqué 85 points, du jamais vu dans l'histoire de la franchise qui a permis à Kareem Abdul-Jabbar de se faire un nom en NBA, au début des années 1970.

Le Utah Jazz s'est pour sa part imposé à domicile face aux Phoenix Suns (116-88). Thabo Sefolosha, encore insuffisamment rétabli, n'a pas été aligné.

NBA. Les résultats de mercredi: Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 99-93. Brooklyn Nets - Denver Nuggets 135-130. Sacramento Kings - Houston Rockets 101-127. Utah Jazz - Phoenix Suns 116-88. Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 120-125. Milwaukee Bucks - Washington Wizards 148-129. Golden State Warriors - San Antonio Spurs 141-102.

(AFP/nxp)