Kilian Jornet remporte Sierre-Zinal

L' Espagnol Kilian Jornet a remporté Sierre - Zinal pour la cinquième fois avec une avance de 14'' sur le Britannique Rob Simpson et de 59'' sur l'Américain Max King. L'Argovien Matthias Kyburz, meilleur Suisse, est arrivé 5e avec un retard de 3'07''. «Au début de la course, je n'avais pas de bonnes jambes; après Tignousa, j'ai beaucoup souffert pendant la deuxièmee partie de course», a relevé le spécialiste de la course d'orientation. Il participait pour la première fois à cette épreuve. «J'ai trouvé mon rythme et mon plaisir en fin de la parcours», a-t-il poursuivi.

Chez les dames, la Kényane Lucy Murigi a raflé pour la deuxième fois (2015) la victoire en 2h58'39''. Elle a devancé l'Autrichienne Andrea Mayr de 6'31'' et la Française Amadine Ferrato de 11'03''. La meilleure Suissesse, la Genevoise Elise Chabbey, specialiste de kayak (JO 2012 à Londres) termine au 9e rang, avec un retard de 15'32''.

Sierre - Zinal (31 km/dénivellation 2200m, - 1000m). Messieurs: 1. Kilian Jornet (Esp) 2h33'05''. 2. Rob Simpson (GBR) 2h33'19''. 3. Max King (EU) 2h34'04''. 4. Petro Mamu (Ery) 2h36'01''. 5. Matthias Kyburz (Möhlin) 2h36'13''. 6. Stephan Wenk (SUI) 2h37'12''. 7. Thibault Baronian (Fr) 2h37'16''. 8. William Herrera Rodriguez (Col) 2h37'29''. 9. Marco De Gasperi (It) 2h37'48''. 10. David Jose Cardona (Col) 2h37'54''. 11. Marc Lauenstein (Cormondrèche) 2h38'42''..

Dames: 1. Lucy Wambui Murigi (Ken) 2h58'39''. 2. Michelle Maier (All) 3h05'11''. 3. Amadine Ferrato (Fr) 3h09'42''. 4. Céline Jeannier (Fr) 3h10'50''. 5. Silvia Rampazzo (It) 3h11'16''. 6. Laura Orgue (Esp) 3h12'21''. 7. Celia Chiron (Fr) 3h12'34''. 8. Gloria Giudici (It) 3h12'34''. 9. Elise Chabbey (Carouge) 3h14'11''. 10. Aline Chamboulives (Fr) 3h15'10''. 11. Thérèse Leboeuf (Aigle) 3h17'36''. 13. Laurence Yerly-Cattin (Cernier) 3h19'05''. 14. Victoria Kreuzer (Fiesch) 3h19'51''. 4350 coureurs au départ. (si/nxp)