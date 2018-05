L’Ecotrail de Genève fait l’éloge de la nature urbaine

Dans la vaste panoplie de ses courses à pied, il manquait à Genève une épreuve très en vogue mais qu’on imaginait mal pouvoir s’implanter entre la place des Nations et Genève-Plage. Cette extravagance, Patricia Bongini et ses amis coureurs l’ont osé en créant l’Ecotrail, un raid urbain et nature long de 80 km pour 1700 mètres de dénivellation. On n’est pas ici dans l’ultra et la vertigineuse diagonale des fous, l’archétype réunionnais de la défonce physique. Non, ce raid se veut soft et responsable, minimaliste en termes de dépense carbone. Vu l’effort à fournir, ses participants ne cavaleront pas en fumant la pipe.

«C'est un trail qui va leur faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de Genève»

C’est ce samedi, en guise de prologue à la Journée mondiale de l’environnement du 5 juin, que cette «course aux pieds verts», inspirée de celle organisée à Paris, prendra son envol. Pas question pour elle de crapahuter jusqu’au somment du Salève. C’est en Vieille-Ville, puis en zigzaguant à travers la campagne, qu’elle se déploiera dans un grand écart entre Chancy et Vandœuvres. «C’est un trail pour citadins, qui démarre au coin de la rue et qui va leur faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de Genève», souligne Patricia Bongini.

Parcours à 80% sur des sentiers

Pour coller à l’ADN de l’épreuve, il a fallu dénicher 80% de sentiers et empiler les buttes et les collines. Aucune route ne sera fermée à la circulation, aucun déchet ne sera jeté dans la nature. L’Ecotrail a une conscience citoyenne. «Les concurrents sont tenus de respecter le Code de la route et de préserver l’environnement. Ils courent en semi-autonomie avec une réserve d’eau suffisante sur eux», précise l’organisatrice, déjà impliquée dans le sauvetage de la Course des Ponts et la reprise du RER.

Pour ne pas brusquer les vocations, plusieurs autres formats de course (42, 30 et 18 km) ont permis aux quelque 500 participants de trouver un parcours taillé pour eux. À l’exception de la courte distance, qui s’élancera de Vessy à 9 h 30, tous les départs seront donnés de la place des Nations entre 7 h et 7 h 30. À Genève-Plage, on peut penser que certains arrivants boucleront leur pensum en se jetant à l’eau. Même si les inscriptions sont closes, les bénévoles sont toujours les bienvenus… (24 heures)