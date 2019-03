«L'arbitre était le meilleur joueur sur le terrain»

A Minneapolis, le double champion en titre Golden State n'est pas parvenu à sortir de sa mauvaise dynamique qui le voit perdre le match qui suit deux victoires depuis un mois maintenant. Stephen Curry a pourtant marqué 33 points, dont onze tirs primés, et les Warriors ont compté jusqu'à 19 points d'avance.

Mais ils se sont endormis dans le 3e quart-temps, dominés par Andrew Wiggins (24 pts) et le banc des Timberwolves (49 pts). C'est une décision controversée des arbitres qui a départagé les deux formations à la dernière seconde de la prolongation. Ils ont accordé deux lancers francs à Karl-Anthony Towns pour une faute de Kevin Durant alors que le joueur de Minnesota semblait sortir du terrain.

The ending of Warriors-Timberwolves was the most ridiculous thing you'll see this regular season... pic.twitter.com/40tV0xWncY