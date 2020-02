L'équipe de Suisse rate le hold-up en Géorgie

Que c'est cruel. Menée de 21 points (29-8 puis 35-14) au cœur de la première mi-temps au Sports Palace de Tbilisi, l'équipe de Suisse s'est finalement inclinée 96-88 face à la Géorgie, déjà qualifiée en tant que pays hôte de l'Euro 2021, pour son premier match des qualifications.

Les hommes de Barilari, qui recevront dimanche la Finlande à Saint-Léonard (19 heures) pour un match ô combien capital, pourront nourrir des regrets. D'entrée, Cotture et Baldassarre ont souffert face à la taille de l'imposant Shermadini. Et comme Marko Mlajdan - deux fautes offensives - et Jurkovitz - deux ballons perdus - ont démarré en travers, la Suisse a vite été menée au tableau d'affichage, 17-8.

Plombés par une adresse désastreuse - 3/19 aux tirs à la fin du 1er quart -, les coéquipiers de Kazadi, seul joueur à surnager avec Baldasserre en première période, ont atteint la mi-temps (42-29) à 6/24 à 2 points (25%) et 4/15 à 3 points (27%) avec une mention spéciale pour les frères Mlajdan (0/9) et Kovac (0/4). Il fallait dès lors changer quelque chose et c'est ce que le coach Barilari s'est employé à faire.

En relançant Marko, le frère cadet des Mlajdan, et Jurkovitz avec Cotture dès le début de la seconde période, le sélectionneur a trouvé la solution à l'équation Shermadini. Les Helvètes sont revenus à 58-53 mais ont dû d'abord regretter de voir Dusan Mlajdan forcer trois tentatives de suite. Mais le très bon Kazadi et l'excellent Baldasserre derrière l'arc ont permis à la Suisse de s'offrir un money-time de folie.

Menés 79-74 dans la dernière minute, la faute à ce diable de Mcfadden, les Suisses ont forcé une prolongation grâce à une banderille de Kovac et un panier de Cotture à un dixième de la sirène, 79-79! Kovac puis Kazadi ont fait passer la Suisse en tête, 81-84, pour la première fois très longtemps (2-4) mais les Géorgiens ont mitraillé avec réussite - et chance (Andronikashvili avec la planche) - à trois reprises pour s'imposer 96-88.

Jérémy Santallo