La Suisse brille en Caroline du Nord

La Suisse a démarré très fort aux Jeux équestres mondiaux, à Tryon en Caroline du Nord.

Emmenée par son leader Steve Guerdat sur Bianca, l'équipe de Suisse de saut d'obstacles - avec notamment Martin Fuchs sur Clooney et Janika Sprunger sur Bacardi - a dominé la vitesse, première manche de l'épreuve par équipes, qui va se poursuivre jeudi et vendredi. Médaillée de bronze aux championnats d'Europe de Göteborg l'an dernier, la Suisse vise une place dans les six premiers pour voir les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Grâce à son meilleur temps sur la chasse, le cavalier jurassien a aussi pris les commandes du classement individuel, qui livrera son verdict dimanche. Toujours dans la nuit de mercredi à jeudi, la délégation suisse a fêté sa première médaille des Jeux. Elle a décroché l'argent lors de la voltige par équipes, organisée pour la toute première fois.

(jsa/nxp)