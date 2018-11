La Suisse commence par deux défaites

L'équipe de Suisse masculine a connu une entrée en matière très compliquée, samedi, aux Européens de Tallinn (Estonie). Non seulement le Team Genève s'est incliné en fin de matinée face à la Suède, championne du monde et vice-championne olympique plus tôt cette année, sur un coup de deux au 10e end (7-6). Mais en plus Peter De Cruz et les siens ont mordu la poussière contre l'Italie en soirée, au bout d'un end supplémentaire (7-6). Ils auront l'occasion de se relancer dans le round-robin dimanche face aux Pays-Bas.

Chez les femmes, qui n'ont disputé qu'une rencontre samedi, Silvana Tirinzoni et les Suissesses se sont quant à elles facilement imposées face à l'Italie (8-3). La République tchèque et la Suède les attendent dimanche. (nxp)