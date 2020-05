La Suisse est encore bien loin de la Floride

C’est ce samedi, en Floride, que des boxeurs, ou plutôt des spécialistes de MMA, vont donc remonter sur un ring. C’est l’association des médecins (ARP) chargée de la formation et de la supervision de l’encadrement médical des sports de combat dans le monde qui a donné son feu vert pour une reprise des matches. Tout en ajoutant, comme pour se prémunir, que toutes les précautions sanitaires seront prises.

Tandis que Tony Ferguson Padilla (photo AP ci-dessus) et Justin Goethje s’apprêtent à se battre à Jacksonville pour le titre mondial des poids légers à huis clos (mais devant des caméras), que d'autres combats sont prévus les 13 et 16 mai, qu’en est-il en Suisse?

Tous en stand-by

«J’ignore si notre salle d’entraînement va réouvrir ce lundi 11 mai, remarque Ornella Domini, j’attends encore la confirmation de mon entraîneur.» La Vaudoise du Boxing-Club de Genève, qui avait défendu avec succès son titre européen le 7 mars, a désormais le projet de viser une ceinture mondiale toujours vacante. «Tout le monde est en stand by dans tous les pays en raison du coronavirus, il s’agira de se préparer quand on en saura un peu plus. Mais si on a tous l’espoir que cela reprenne, il va déjà falloir reprendre la direction de la salle...»

Surtout pas à huis-clos

La championne est encore loin d’un combat. Tout comme Patrick Kinigamazi, même si lui a continué à utiliser, durant quatre heures par jour, les installations du Boxing-Club de Carouge. «Mais selon moi, je ne vois pas comment on pourrait reprendre la compétition avant le mois de septembre, et encore, soupire le quintuple champion du monde WBF superplumes. Le football va reprendre des matches à huis clos mais pas la boxe. Et puis c’est un sport de contact, cela me paraît bien compliqué de reprendre la compétition maintenant, d’autant plus que les sponsors qui ont perdu de l’argent n’en ont plus pour en injecter dans des meetings.»

En attendant, Patrick Kinigamazi s’entraîne, mais tout seul, tellement loin de Jacksonville et de la Floride...

Christian Maillard