La Suisse vaincue après un match exceptionnel

Pas de finale pour le skip Peter de Cruz et ses partenaires aux championnats du monde de Lethbridge. Les curleurs suisses ont été battus au stade des demi-finales (6-5) dans la nuit de samedi à dimanche (heure suisse) par le Canada, porté par tout un pays.

Dans une rencontre électrique au Enmax Centre, l'équipe du CC Genève, qui n'avait pas eu l'avantage de la dernière pierre à la fin du premier end, a longtemps couru après le score. La faute aussi, à un tir de génie de ce diable de Kevin Koe, auteur d'un quadruple «takeout» pour sortir les siens de la panade.

La Suisse a basculé pour la première fois en tête à la fin du 8e end (4-3). Mais le skip du Canada, Kevin Koe, encore lui, a fait tout juste dans le «money time». Sa dernière pierre lors de l'end supplémentaire a été s'intercaler entre deux pierres suisses et a permis aux 6000 Canadiens présents dans l'enceinte d'exploser de joie.

«C'est un match dont je vais me souvenir pendant longtemps. Cela s'est joué à très peu de choses, une pierre par ici, deux centimètres par là..., a réagi Peter de Cruz, dans une vidéo disponible sur le site de la «SRF». Pour ceux qui ne connaissent pas le curling, c'était un match très intéressant. Il y avait vraiment des angles incroyables, c'était génial de participer à cette partie.»

Il faudra vite faire le deuil de cette rencontre pour Benoît Schwarz, Valentin Tanner, Peter De Cruz et Sven Michel. Dès 20 heures, dimanche en Suisse, les Helvètes tenteront de glaner une nouvelle médaille de bronze - après celles de 2014 et 2017 - face au Japon, battu par la Suède (8-2).

