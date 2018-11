La jeune pilote allemande Sophia Flörsch, qui a survécu à un effroyable accident au Grand Prix de Macao de Formule 3, récupérait mardi après une intervention chirurgicale délicate à la colonne vertébrale plus longue que prévu.

La jeune fille de 17 ans a dû subir une greffe osseuse pour réparer une fracture à la colonne vertébrale, après l'accident qui a vu son véhicule s'envoler dans les airs dimanche et s'écraser contre une cabine. L'opération pratiquée à l'hôpital Conde S. Januário de l'ancien comptoir portugais revenu dans le giron de la Chine a duré plus longtemps que prévu, soit sept heures. Il a fallu prélever un morceau d'os sur la hanche et procéder à une greffe, a expliqué Lei Wai Seng, un directeur de l'établissement. Ses signes vitaux sont stables et elle peut bouger ses membres librement, a-t-il ajouté, mais la convalescente devra rester à l'hôpital encore une ou deux semaines.

«On ne savait rien»

Frits Van Amersfoort, patron de l'écurie néerlandaise de la pilote, Van Amersfoort Racing, a raconté au site «Motorsport.com» avoir reçu la photographie d'une Flörsch souriante après l'intervention. «L'opération faisait peur car elle est connue comme une opération risquée», a-t-il déclaré. «Elle devra rester là pendant un moment mais espérons que nous la reverrons à sa place: dans une voiture de course». Il a décrit la panique après l'accident. «Le pire c'était les 20 minutes pendant lesquelles on ne savait rien. Je n'oublierai jamais de toute ma vie». La pilote «a un ange perché sur son épaule car cela aurait pu être bien pire».

Parmi les quatre blessés, le pilote japonais Sho Tsuboi et un photographe ont pu sortir de l'hôpital, a précisé M. Lei. Un autre photographe, blessé au foie et un commissaire de piste dont la mâchoire a été brisée, restent en observation dans l'établissement. Lancée à plus de 200 km/h en arrivant dans un virage à angle droit, la Dallara-Mercedes de Flörsch avait percuté un concurrent, traversé les grillages de sécurité et fracassé une cabine abritant des photographes, avant de retomber dans une zone où se trouvaient des commissaires de piste.

Un autre angle de l'accident de Sophia Flörsch lors de la manche du Grand Prix de Macao, en slow-motion, montre la grande violence du crash. #MacauGP pic.twitter.com/cf2efg2WT5 — Jean-Yves Mulot (@jeanyvesmulot) 18 novembre 2018

