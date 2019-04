Le CC Genève épingle le Japon aux Mondiaux

Aux Championnats du monde masculins de Lethbridge, au Canada, la Suisse a battu le Japon (6-5) à l’occasion de son dixième match disputé dans la nuit de jeudi à vendredi. L’équipe du CC Genève a forcé la décision dans l’end supplémentaire et a ainsi récolté un huitième succès sur la glace albertaine (contre deux défaites).

Les médaillés des bronze des Jeux olympiques 2018 de PyeongChang, qui seront en action vendredi à 17 h (heure suisse) contre le Canada, puis à 3h du matin contre la Chine, occupent la deuxième place du classement, derrière la Suède (neuf victoires et une défaite). Et devant le Japon (huit succès et trois revers).

Au terme des 12 matches du round robin, les deux meilleures équipes seront directement qualifiées pour les demi-finales (samedi dès 22h heure suisse), alors que les formations classées entre les troisième et sixième positions disputeront des quarts de finale (samedi dès 17h heure suisse), dont les vainqueurs rejoindront le dernier carré. (nxp)