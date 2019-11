Le Team Lausanne 3x3 n’ira pas aux JO

Le Team Lausanne a manqué la qualification pour les quarts, lors de la finale du World Tour de 3x3 au Japon, en s’inclinant deux fois et en finissant au 3e et dernier rang du groupe C.

Septième deux ans plus tôt à Pékin, l’équipe suisse emmenée par Gilles Martin, Westher Molteni, Marco Lehmann et le Brésilien Leandro Souza De Lima ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

L’équipe suisse féminine prendra elle part au tournoi de qualification olympique, qui se déroulera en Inde en mars 2020. Elle fait partie de la poule D avec l’Italie, la République tchèque, l’Inde et Taïwan.