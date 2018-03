Les Houston Rockets chahutés par Minnesota

Les Houston Rockets ont gagné 129-120 sur le parquet des Minnesota Timberwolves dimanche soir en NBA. Clint Capela a joué un rôle important en inscrivant 16 points, assortis de 12 rebonds.

Les Rockets semblaient se diriger vers une victoire aisée à Minneapolis: après la pause, ils menaient de 25 points (83-58), mais les Timberwolves se sont rebellés dans une ambiance digne d'un match de play-offs avec une violente altercation entre les deux équipes en 4e période.

Ils sont revenus progressivement sur Houston et ne comptaient plus que cinq points de retard (115-110) à quatre minutes de la sirène.

Ce sursaut a été alimenté par Jeff Teague (23 points) et Karl-Anthony Towns (20 pts, 18 rebonds), mais aussi Derrick Rose, recruté par son ancien entraîneur à Chicago Tom Thibodeau après un retentissant échec à Cleveland, qui a marqué 14 points en 19 minutes de jeu. Mais James Harden a douché les espoirs de Minnesota en redonnant de la marge à son équipe avec ses 34 points, dont onze dans les six dernières minutes.

