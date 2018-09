Les Suissesses s'offrent l'or et l'argent des M23

La Suisse est aussi insatiable que prévu sur ses terres! Le pays hôte a largement dominé la course féminine U23 sur le parcours grison. La Nidwaldienne Alessandra Keller s'est imposée devant la tenante du titre Sina Frei.

Rapidement détachées du reste du peloton, les deux Suissesses ont d'abord maîtrisé le difficile et humide tracé de 4,2 km en duo. Elles ont pris la tête de la course à tour de rôle, profitant de leur parfaite maîtrise tactique quand d'autres athlètes devaient régulièrement descendre de vélo et butaient sur les nombreuses racines.

C'est finalement Alessandra Keller (1,74 m) qui a pris le dessus sur le petit gabarit de Sina Frei (1,51 m), dès la mi-course. Elle s'est alors envolée pour s'offrir une victoire sans discussion.

Alessandra Keller ???????? is our 2018 UCI U23 XCO World Champion ???? bringing a third ???? medal to @swisscycling ???? #Lenzerheide2018 pic.twitter.com/SSUaEPlxDV — UCI MTB (@UCI_MTB) 7 septembre 2018

Ces deux médailles viennent s'ajouter aux deux d'or glanées mercredi (relais) et jeudi (Alexandre Balmer en U19).

Dans la matinée, la Biennoise Emilie Siegenthaler a pris le 6e rang des qualifications de l'épreuve de Downhill, dont la finale aura lieu dimanche.

Les épreuves reines de cross-country auront quant à elles lieu samedi, avec notamment Jolanda Neff et Nino Schurter en lice. (nxp)