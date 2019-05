Les Warriors mènent 3-2 mais perdent Kevin Durant

Dans son antre de l'Oracle Arena, Golden State a arraché le match 5 (104-99) de sa demi-finale de la conférence Ouest face à Houston pour mener désormais 3-2 dans la série. Les Warriors ont réalisé un excellent premier quart-temps (31-17) avant de voir les Rockets recoller après la mi-temps.

Il restait un peu plus de deux minutes à jouer dans le 3e quart-temps au moment où Kevin Durant a stoppé sa foulée après un tir de suspension. Touché au mollet (on parle d'un contracture), le No 35 est rentré directement aux vestiaires, et pourrait rater la fin de la série. Cela serait un très gros coup dur pour les doubles champions en titre, portés dans ces séries par «KD», qui joue le meilleur basket de sa carrière.

Malgré la perte de leur atout maître, les Warriors ont forcé la décision dans un 4e quart-temps à couper le souffle. Stephen Curry a encore beaucoup raté (25 points à 3/11 au tir derrière l'arc) mais son acolyte Klay Thompson (27 points) a retrouvé sa patte à longue distance (5/10). Homme à tout faire des Californiens, l'aboyeur Draymond Green a été déterminant dans les dernières minutes.

Vaincu, Houston repart d'Oakland avec une valise de regrets. Plombés par leur adresse à 3 points (29%), les Rockets avaient là une occasion unique de faire basculer la série en leur faveur, avant de retourner dans le Texas pour l'acte VI vendredi. Qui plus est avec la blessure de Kevin Durant... Aligné 25 minutes, Clint Capela a marqué 6 points (mais à 3/10) et pris 14 rebonds.

The Rockets-Warriors series has been a close one. It's the fourth series in NBA history in which each of the first five games were all decided by six points or fewer. pic.twitter.com/SHpowGu63h