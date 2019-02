Les Warriors tombent de haut devant leur public

Les Golden State Warriors sont tombés de haut jeudi devant leur public: alors qu'ils avaient remporté leurs onze précédents matchs, les double champions NBA en titre ont mordu la poussière 104-113 face aux Philadelphia 76ers.

Les Warriors, privés de Klay Thompson (malade), semblaient pourtant maîtriser Joel Embiid et ses coéquipiers: à la pause, Golden State menait en effet de sept points (60-53), grâce aux 23 points de Stephen Curry pour un total de 41 points, dont dix paniers primés.

Mais la belle mécanique s'est déréglée en 3e période face à l'agressivité et l'efficacité au rebond des Sixers qui ont alors pris nettement l'ascendant. Embiid a marqué 11 de ses 26 points, plus un total de 20 rebonds, durant ce quart-temps, pendant que Golden State perdait pied en concédant 42 points.

Curry et Durant (25 pts) ont tenté de réanimer leur équipe dans le 4e quart-temps, mais ils ont souvent shooté trop vite et gaspillé trop de ballons. Et l'Australien Ben Simmons (26 pts) écœurait définitivement les Warriors en contrant un tir à trois points de Curry dans le «money time».

Elite defense de Simmons sur cette action avec un contre très important sur Stephen Curry. #HereTheyCome pic.twitter.com/WuZLsQpwlE — 76ers FR ???????? (@FR_Sixers) 1 février 2019

Les Bucks gagnent à Toronto

Leaders de la Conférence Est, les Milwaukee Bucks se sont imposés 105-92 sur le terrain de leurs dauphins, les Toronto Raptors, qui restaient pourtant sur dix victoires de suite à domicile.

Les Bucks ont peut-être pris un avantage décisif avant les play-off, s'ils devaient affronter les Raptors en finale de Conférence. Ils ont en effet remporté trois de leurs quatre confrontations cette saison, dont deux au Canada. La franchise de Milwaukee était la dernière équipe à avoir battu Toronto dans sa salle, le 9 décembre dernier, et elle a récidivé avec autorité.

Milwaukee, irrésistible en deuxième période, a compté jusqu'à 24 points d'avance face à Toronto, qui a attendu le 3e quart-temps pour se rebeller. Porté par la révélation camerounaise Pascal Siakam (28 pts) et, dans une moindre mesure, par Kawhi Leonard (16 pts), la franchise canadienne est revenue à six points (98-92) à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Mais Giannis Antetokounmpo (19 pts) et Khris Middleton (18 pts) ont redonné de l'air à leur équipe qui a signé sa 37e victoire, la huitième sur ses neuf derniers matches.

Giannis Antetokounmpo (21 pts, 8 rbds et 11 pds) frôle le triple-double et s’impose 115 à 105 avec ses Bucks face aux Pistons ! pic.twitter.com/5kGgFLmGau — World Basket-Ball (@WorldBasketbal7) 30 janvier 2019

LeBron James est de retour

Enfin, la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James (34 ans) a fait son retour sur les parquets NBA jeudi, après cinq semaines d'absence à cause d'une blessure aux adducteurs. «King James» a retrouvé son équipe pour conduire son équipe à la victoire (123-120 après prolongation) dans le derby de L.A. face aux Clippers.

Avant la rencontre, son entraîneur Luke Walton a précisé qu'il n'avait pas l'intention de limiter le temps de jeu de son joueur-vedette, qui a manqué 17 matches, soit la plus longue absence de sa carrière NBA. Malgré cette longue absence, il n'a eu besoin que de la première période, bouclée avec seulement quatre points, pour retrouver ses repères. Au final, il a contribué à la victoire des Lakers en frôlant le «triple double» avec 24 points, 13 rebonds et 9 passes décisives.

Les Lakers restent 9es de la Conférence Ouest (27 v-25 d), juste derrière leurs adversaires du jour (8es, 28 v-24 d). La franchise californienne a perdu onze matchs sur 17 disputés sans LeBron James, rétrogradant durant son absence de la 4e à la 9e place.

???? LeBron James dropped a team-high 24 points, 14 boards, and 9 assists in his first game back on the floor #LakersWin pic.twitter.com/uXMVCFeR59 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 février 2019

NBA. Résultats de jeudi: Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 92-105. Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 104-113. Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 120-123 ap. San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 117-114. Detroit Pistons - Dallas Mavericks 93-89. Orlando Magic - Indiana Pacers 107-100.

(nxp)