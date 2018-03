Les curleuses renversent la vapeur et s’imposent

L'équipe de Suisse peut toujours espérer atteindre les quarts de finale du championnat du monde dames de Northbay. La skip Binia Feltscher et ses équipières ont relancé leurs actions mercredi en battant le Danemark 7-5.

Here's how session 12 at the #WWCC2018 unfolded#curling pic.twitter.com/GGrGJRJcrp