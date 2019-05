Les stars suisses feront vibrer Athletissima

Les fans romands d'athlétisme peuvent se réjouir. Le 5 juillet prochain au stade de la Pontaise, ils auront à nouveau le plaisir d'encourager quelques-uns des meilleurs athlètes de la planète. Et parmi eux une belle collection de Suisses et Suissesses évoluant au plus haut niveau. Ça sera notamment le cas de Lea Sprunger, qui a remporté deux titres continentaux au cours des dix derniers mois. La Vaudoise est forcément l'athlète suisse la plus en vue en ce moment. Devant «son» plublic, elle aura envie de réussir une belle course et pourquoi pas de remporter le 400m haies.

Le public lausannois sera également ravi de voir une autre star de la région avec Sarah Atcho sur 200m. La Bernoise Mujinga Kambundji sur 100m, la Saint-Galloise Selina Büchel sur 800m et la Zurichoise Angelica Mosera à la perche seront également des attractions nationales de la soirée à Athletissima, tout comme l'équipe du relais féminin du 4 x 100m.

Les messieurs ne seront pas en reste, puisqu'on retrouvera à Lausanne l'épatant Julien Wanders sur 5000m. Le Genevois détient actuellement deux records d'Europe et un record du monde sur route. Kariem Hussein, champion d'Europe du 400m haies en 2014 à Zurich, sera aussi de la partie. Le Thurgovien de 30 ans fera son grand retour après une saison 2018 ponctuée de plusieurs blessures. Le Bâlois Alex Wilson sera fidèle au poste sur 200m, alors que le jeune espoir bâlois de 20 ans Jason Joseph prendra le départ du 110m haies. Tout ce beau monde pourra être rejoint par d'autres athlètes suisses en fonction de leur état de forme au cours des prochaines semaines. (nxp)