Mike Horn sera au départ du Dakar

Le secret avait été bien gardé, et pour cause d’incertitude de l’arrivée du principal intéressé: l’aventurier Mike Horn sera dimanche au départ du Dakar 2020, comme coéquipier du Français Cyril Despres, quintuple vainqueur de l’épreuve sur deux roues, qui est ensuite comme beaucoup d’autres passé sur quatre roues. Les deux hommes seront au départ dans la catégorie SSV (côte à côte, des buggys quatre roues motrices emmenés par un moteur 1000 cm3 de type motoneige):

«Ma vie d’explorateur m’a conduit dans de nombreux endroits et maintenant, c’est sur le Dakar. Je me suis retrouvé bloqué dans la glace pendant un mois et je suis en ce moment en route pour l’Arabie Saoudite, afin de retrouver mon ami Cyril Despres», a fait savoir ce matin l’aventurier installé en Suisse, dont la participation a été confirmée par son équipe Red Bull, relate jeudi «Le Parisien».

"I was stuck in the ice for a month, and now I’m heading to Jeddah. For the first time, the Dakar Rally is in Saudi Arabia and I’m doing it with a very good friend of mine, @cyrildespres "#Dakar2020 pic.twitter.com/5S1hfvTjJx