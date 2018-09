Mike Lorenzo-Vera veut le faire pour papa

23 juillet 2015. Mike Lorenzo-Vera est en plein milieu du premier tour, à l’Omega European Masters, quand on vient le chercher pour lui annoncer la triste nouvelle: son papa est décédé. Fin de partie immédiate et retour à la maison.

Trois ans plus tard, le joueur français (33 ans) occupe la deuxième place de l’Open de Crans (-12), à deux coups du leader, l’Anglais Matthew Fitzpatrick, à nouveau auteur de la meilleure carte de la journée (-7), marquée par un eagle au trou No 7. Son objectif est clair: «Ce tournoi, je le veux, lâche le Basque. C’est l’événement le plus important du calendrier pour moi, pour les raisons que vous connaissez. Je n’ai jamais rien gagné sur le circuit européen. Mais si je dois commencer quelque part, j’aimerais vraiment que ce soit ici.»

La sixième participation sera-t-elle la bonne pour Lorenzo-Vera? Réponse dimanche sur le Haut-Plateau valaisan, où son papa l’accompagnera une nouvelle fois. «J’y pense sur 10 des 18 trous. Mais c’est normal. Et ça me donne une force supplémentaire.»

Samedi, l’ancien No 1 du Challenge Tour (2e division du Vieux-Continent) a signé un score de 64, avec un total de 24 putts seulement. «Je suis en train de modifier mon approche dans ce registre. Et visiblement ça fonctionne.» Malgré la difficulté des greens du parcours de Crans-sur-Sierre. «Oui. La dimension tactique est importante, sur ce golf, avec l’altitude - qui influence le vol de la balle - et la dureté des greens. Il ne faut pas forcément attaquer tous les drapeaux et savoir jouer avec intelligence.”» Et, dans le cas de Mike Lorenzo-Vera, avec le coeur. (nxp)