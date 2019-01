NBA: Boston enchaîne grâce à sa jeune garde

Boston, encore privé de Kyrie Irving, a enchaîné une deuxième victoire de suite, en dominant Charlotte 126-94 grâce à sa jeune garde, mercredi. Touché à une hanche durant le duel au sommet perdu 111-115 dimanche face à Golden State, Irving a manqué son deuxième match consécutif, mais le meneur devrait être disponible vendredi pour le déplacement à New York. Jaylen Brown a pris ses responsabilités avec 24 points et dix rebonds, Jayson Tatum a ajouté 20 points et Terry Rozier a fini la rencontre avec 17 points et dix passes décisives.

Les New York Knicks, eux, ont concédé une onzième défaite consécutive mercredi, en s'inclinant nettement à domicile face à Dallas (114-90). Rien ne va plus pour les Knicks, qui sont derniers de la Conférence Est avec le pire bilan du championnat de NBA (10 victoires-40 défaites).

Leur dernière victoire remonte au 4 janvier sur le parquet des Los Angeles Lakers (119-112). Depuis le 1er décembre, ils n'ont remporté que trois matches et se sont inclinés à 24 reprises.

Contre les Mavericks, pourtant coincés en bas de classement de la conférence Ouest (23 victoires-27 défaites), ils ont fait illusion pendant deux périodes, avant de sombrer durant le 3e quart-temps face à Harrison Barnes (19 pts) et Wesley Matthews (17).

Enfin, sans Thabo Sefolosha, toujours blessé (son cas sera réévalué la semaine prochaine), le Utah Jazz s'est largement incliné dans la salle des Portland Trail Blazers (105-132).

NBA. Les résultats de mercredi: Washington Wizards - Indiana Pacers 107-89. Portland Trail Blazers - Utah Jazz 132-105. Boston Celtics - Charlotte Hornets 126-94. Miami Heat - Chicago Bulls 89-105. New York Knicks - Dallas Mavericks 90-114. Sacramento Kings - Atlanta Jawks 135-113. Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 99-97 ap. New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 99-105. (nxp)