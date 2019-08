Nicola Spirig confirme sa présence à Lausanne

A 37 ans, Nicola Spirig vise un top 10 lors de la Grande Finale des championnats du monde de triathlon, qui auront lieu du 29 août au 1er septembre à Lausanne. La championne olympique de Londres et médaillée d’argent à Rio, l’a annoncé ce mardi, en visio-conférence.

En grande forme l’an passé aux Européens de Glasgow (médaille d‘or individuelle et d’argent par équipes), l’épouse de Reto Hug a donnée naissance à un petit Alexis, le 11 avril dernier. Il s’agit du troisième enfant du couple, après Yannis (6 ans) et Malea (2 ans). Nicola Spirig s’entraîne dur pour retrouver son niveau. «Je ne me battrai pas pour le podium, mais pour un Top 10», affirme-t-elle.

Pour Mike Aigroz, directeur sportif de la Grande Finale, il ne s’agirait que d’un moyen d’évacuer la pression. «Je la connais et je suis certain qu’elle est capable de monter sur le podium.» A noter que la championne est déjà qualifiée pour les JO de Tokyo (ses 5es), grâce à sa 8e place obtenu début juillet, à Hambourg.