Noé Roth se pare de bronze à 18 ans

Noé Roth (18 ans) est monté sur le podium de l'épreuve de saut des championnats du monde de ski freestyle à Deer Valley (Utah). Le Zougois a décroché la médaille de bronze, derrière le Russe Maxim Burov, sacré champion du monde, et l'Ukrainien Oleksandr Abramenko, médaille d'argent.

Sacré champion du monde juniors l'an dernier en Biéorussie, Roth a signé le meilleur résultat de sa carrière dans l'élite: il n'avait ainsi jamais fait mieux que 14e sur le front de la Coupe du monde (c'était en 2017). Mais en finale, au lendemain des qualifications qu'il avait remportées, il a su canaliser sa tension.

Dans la «super finale» qui réunissait les six meilleurs sauteurs, Roth a réussi un «full-double full-full» à son troisième et dernier saut, étant taxé de la note de 125,22 points. Il termine à 1,02 pt du médaillé d'argent Abramenko, mais loin derrière le champion du monde Burov, qui a terminé largement en tête avec 130,09 pts.

Deux autres Suisses étaient en lice en finale: Pirmin Werner s'est classé 9e et Dimitri Isler 11e. La médaille de Roth est la première en saut d'un athlète masculin suisse. Auparavant, seules Evelyne Leu et Michel Rohrbach avaient eu les honneurs d'un podium mondial.

Aliaksandra Ramanouskaya ???????? and Maxim Burov ???????? take GOLD in Utah 2019 #aerials World Champs event at @Deer_Valley



L: ????Alaksandra Ramanouskaya ????????, ????Liubov Nikitina ????????, ???? Xu Mengtao ????????

M: ????Maxim Burov ????????, ????Oleksandr Abramenko ????????, ???? Noe Roth ???????? pic.twitter.com/p1MJ3qJQzU