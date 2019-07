Record de la traversée de l'Atlantique pour Roura!

Le navigateur genevois Alan Roura (26 ans) a réussi son pari: il a en effet battu le record de la traversée de l’Atlantique nord en monocoque et en solitaire. Parti de New York jeudi passé, il a franchi la ligne d'arrivée au large du cap Lizard (pointe sud-ouest de l'Angleterre) ce vendredi après-midi, après 7 jours 16 heures et 55 minutes.

L'ancien record avait été établi en 2013 par le Français Marc Guillemot, qui avait mis 8 jours 5 heures 20 minutes et 20 secondes. Roura l'a donc pulvérisé de 12 heures et 25 minutes.

Roura a fait la différence dans la nuit de jeudi à vendredi. «Nous savions qu'il allait perdre du temps jeudi matin, comme nous savions qu'il allait retrouver du vent dans la soirée, donc rattraper son retard, puis prendre de l'avance», précise Aurélia Mouraud, chargée de communication et épouse du skipper.

Alan Roura et «La Fabrique» devaient franchir la ligne avant 2h45 (heure suisse) dans la nuit de vendredi à samedi pour s'emparer du record. Ce fut chose faite bien avant.

Son équipe était partie à sa rencontre, comme le prouve la capture d'écran Instagram ci-dessous: