Record et chrono vertigineux pour Wanders

Julien Wanders est convaincu qu’il n’a pas de limites et il n’est désormais plus le seul à le croire. Vendredi matin aux Emirats arabes unis, il a réalisé ce qui est sans doute le plus gros exploit athlétique suisse de tous les temps. En terminant quatrième du semi-marathon le plus relevé de la planète, il a abaissé de 19 secondes le record d’Europe de la légende britannique Mo Farah et réussi un chrono vertigineux de 59’13.

Pourtant pas de quoi surprendre le prodige genevois: «C’est cool de battre un autre record de Mo Farah, j’avais déjà celui du 10 km, la progression continue». Il s’agit là non seulement du record d’Europe, mais également du meilleur temps jamais réussi par un non-Africain. Au niveau planétaire, Wanders est désormais le 38e performeur de tous les temps.

Vacillant, puis heureux et même euphorique après la ligne, Wanders s’est montré fidèle à lui-même à l’interview, laissant entendre qu’il en voulait encore plus: «Je pensais même que c’était possible de finir sous les 59 minutes, mais je suis quand même très content. Les lièvres n’ont pas fait un très bon travail en début de course. Ensuite, quand ça a accéléré, j’ai raté le coche et me suis retrouvé dans un deuxième groupe. Dommage».

Le semi-marathon de Ras Al Khaimah réunissait l’un des plateaux les plus impressionnants de tous les temps sur la distance, faisant de la 4e place de Wanders un énorme exploit en soi. Quelques minutes après l’arrivée, le Genevois souriait et grimaçait à la fois: «Je suis quand même un peu déçu. Je courais pour la gagne. J’aurais au moins voulu faire un podium; podium que je manque de très peu. Mais voilà, ils étaient plus fort aujourd’hui. A moi de retourner au travail».

La course a été remportée par le Kenyan Stephen Kiprop en 58'42, qui a battu au sprint l'Ethiopien Abadi Hadis (58'44). Un autre Ethiopien, Fikadu Haftu, se classe troisième, en 59'08 (nxp)