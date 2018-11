Sale soirée pour Houston et Golden State

Après trois victoires de suite, dont une référence il y a trois jours chez les Indiana Pacers, Houston est retombé dans ses travers dans la nuit de jeudi à vendredi et pointe à la 12e place de la Conférence Ouest (4 victoires - 6 défaites). Les Rockets ont été balayés par Oklahoma City (98-80), pourtant toujours privé de sa star Russell Westbrook (cheville), qui menait déjà de dix unités après un quart-temps (29-19).

En panne d'adresse, Chris Paul (10 points à 4/11 aux tirs) et James Harden (19 points à 7/19) n'ont pas eu leur rendement habituel. Et que dire de Carmelo Anthony! Pour son retour à la Chesapeake Arena, l'ancien joueur du Thunder a terminé le match avec un petit 2 points à 1/11 aux tirs. De son côté, le Genevois Clint Capela a fait le boulot dans la peinture avec 17 points et 7 rebonds en 34 minutes sur le parquet.

Stephen Curry blessé

Golden State, qui avait remporté ses huit derniers matchs, est lui aussi tombé de haut, mais à domicile: le double champion NBA en titre a été corrigé par Milwaukee 134 à 111. Les Warriors ont fait illusion un quart-temps avant d'être surclassés par le joueur phare des Bucks Giannis Antetokounmpo (24 points en 26 minutes) et ses coéquipiers.

Pour ne rien arranger, la troupe à l'entraîneur Steve Kerr a vu Stephen Curry, l'icône de la franchise de la Baie, sortir sur blessure au troisième quart-temps, touché à l'adducteur gauche. Une mauvaise nouvelle quand on sait que les Warriors sont déjà privés de leur homme à tout faire Draymond Green (orteil). Malgré cette première défaite de la saison à domicile, Golden State reste leader de la Conférence Ouest (10 victoires - 2 défaites).

Dans les autres matches de la nuit, Kyrie Irving (39 points) a remporté son duel face à Devin Booker (38 points) et les Boston Celtics ont battu en prolongation les Phoenix Suns (116-109) après avoir compté plus de 20 points de retard. Enfin, Portland a dominé les Clippers de Los Angeles (116-105).

(nxp)