Sébastien Buemi s’impose au Japon

Deuxième manche de la nouvelle saison du mondial d’endurance, les 6 Heures de Fuji (Japon) se sont encore terminées par un doublé des Toyota TS050 Hybrid; la victoire est revenue aux champions du monde en titre, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, désormais assistés de Brendon Hartley. C’est la Rebellion du team suisse qui monte sur la troisième marche du podium.

Malgré le nouveau système «handicap» utilisé pour la première fois ce week-end – les voitures de la catégorie LMP1 sont pénalisées selon leurs positions au championnat -, le team Toyota n’a que rarement été inquiété.

Partie de la pole position, la voiture No 8 conduite par Buemi a pris la tête d’entrée. Les averses de la deuxième heure n’ont rien changé. «Très content. Ce n’est jamais facile, mais nous avons effectué une course propre, solide, en gérant très bien les conditions changeantes. Cette victoire «à domicile» pour l’équipe est toujours très importante, puisque de nombreux invités étaient présents. Nous nous retrouvons ex-aequo en tête du championnat avec notre voiture sœur (victorieuse à Silverstone) et le prochain acte (Shanghai, le 8 novembre) sera très intéressant», confie Sébastien Buemi.