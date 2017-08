Selina Büchel 4e à Birmingham

Selina Büchel doit se contenter d'une 4e place sur 800 m dans le meeting de Birmingham. La St-Galloise a été créditée d'un chrono de 2'01''32 dans une course remportée par Habitam Alemu (1'59''60).

Dixième des Mondiaux de Londres où elle a été éliminée en demi-finales, Selina Büchel n'a jamais été en mesure de jouer la gagne dans une épreuve qui n'était pas estampillée «Ligue de diamant».

Quatrième à mi-course et 5e dans le dernier virage, elle n'a gagné qu'un rang dans l'emballage final pour échouer à près de deux secondes de son meilleur chrono de l'année (1'59''46) et à 0''35 de la troisième marche du podium. Seules deux des huit finalistes de Londres, la Britannique Lynsey Sharp (2e dimanche) et l'Américaine Charlene Lipsey (3e) étaient pourtant au départ à Birmingham. (ats/nxp)