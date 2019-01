«Spindrift 2» en avance à l'entrée de l'océan Indien

Après 12 jours 14 heures et 58 minutes, «Spindrift 2» a franchi ce mardi à 3h40 heure suisse la longitude du cap des Aiguilles, passant de l’Atlantique à l’océan Indien en conservant une marge d’avance sur le record autour du monde de Francis Joyon et son équipage, soit 6 heures et 43 minutes (environ 300 milles).

Pour atteindre cette pointe africaine, Yann Guichard et ses onze hommes ont dû faire le tour de l’anticyclone de Sainte-Hélène pour toucher les vents portants des mers du Sud, soit 700 milles de plus sur l’eau.

Malgré ce détour, qui a obligé le trimaran noir et or à plonger plein Sud jusqu’au 43° Sud, Yann Guichard et ses onze équipiers sont donc toujours en avance sur le temps de référence. « On a dû faire un grand détour, c’était assez extrême, mais nous n’avions aucune possibilité de «couper le fromage», a précisé Yann Guichard après avoir passé le cap des Aiguilles. Il a fallu prendre notre mal en patience, surtout que nous avons eu un vent de travers avec une mer de face pas facile à négocier. Depuis trois jours, on allonge la foulée dans la bonne direction et cela fait du bien au moral. On reste dans les objectifs que nous nous étions fixés (environ 300 milles d'avance sur IDEC Sport à ce stade).»

Guichard et ses équipiers sont plutôt confiants pour la suite, puisque l’anticyclone des Mascareignes (Sud Madagascar) est bien installé sur l’île Crozet et va se déplacer les jours prochains au Nord de l’archipel des Kerguelen, poussé par une dépression australe. Déjà à plus de 35 nœuds de moyenne depuis trois jours, le trimaran noir et or va ainsi pouvoir maintenir ce rythme soutenu sur une mer relativement maniable en passant au Sud des Kerguelen.

End of the South Atlantic and the start of the Indian Ocean for Spindrift 2! @YannGuichard and his crew crossed the longitude of Cape Agulhas today at 02:40am UTC.

USHANT - CAPE AGULHAS: 12 Days 14 Hours 58 Minutes

