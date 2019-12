Stéphane Lambiel patinera pour la Fédé

Selon une information révélée vendredi en fin d'après-midi par la RTS-Sport, Stéphane Lambiel a officiellement été nommé entraîneur et chorégraphe de la Fédération suisse de patinage artistique (Swiss Ice Skating). Cette collaboration prendra effet au début 2020.

Double champion du monde en 2005 à Moscou et en 2006 à Calgary (devant un certain Brian Joubert) et médaillé d'argent des Jeux de Turin (derrière l'inoubliable Russe Evgeni Plushenko), entre autres lignes d'un palmarès long comme un jour sans pain, le Valaisan de 34 ans n'avait jamais quitté les patinoires depuis la fin de sa carrière, en mars 2010.

Il était notamment actif - et parfois même partie prenante - dans différentes créations artistiques internationales à gros budgets, que ce soit en qualité de «simple» patineur ou de concepteur et chorégraphe des spectacles. «Ma passion pour ce sport est intacte. Mes envies sont toujours rythmées par le plaisir», se plaisait-il à répéter.

Installé à Champéry, dans le val d'Illiez, à deux pas du Palladium, le Centre national des sports de glace, Stéphane Lambiel dispose aussi de sa propre structure de formation dans la destination champérolaine. Influencé dans sa carrière par des entraîneurs de renom comme Peter Grütter, son «père spirituel», Viktor Petrenko, Galina Zmievskaya ou encore Cédric Monod, le consultant actuel de la RTS, le Saxonnain aura largement l'opportunité de «rendre la pareille» aux talents du patinage artistique suisse. Qui, il faut bien le constater, manque aujourd'hui cruellement de relève.