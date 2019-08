Stucki sacré, trois couronnes pour les Romands

Christian Stucki (ou Stucki Christian selon l’appellation officielle des lutteurs) est le nouveau roi de la lutte suisse. Devant 56500 spectateurs à Zoug, le Bernois a renversé le Lucernois Joel Wicki lors de la huitième et dernière passe finale dimanche lors de l'édition 2019 de la Fête fédérale de lutte suisse.

Un combat qui a basculé après 42 secondes seulement. Le lutteur de Lyss succède à un autre Bernois, Matthias Glarner, sacré à Estavayer-le-Lac en 2016. A 34 ans, Stucki est le plus vieux roi de l’histoire. «J’ai été blessé au genou gauche cette année, détaillait le champion au milieu de l’arène après sa victoire. Cela a été une saison difficile à gérer au début pour moi. Ensuite, j’ai pu revenir et m’entraîner normalement. Cela ne m’a pas gêné pour cette Fête. Au contraire, j’ai pu me arriver frais à Zoug.»

Le Bernois va recevoir, entre autres prix, le taureau Kolin. «Malheureusement, je ne suis pas paysan, a-t-il regretté. Je ne pourrai pas le parquer dans mon jardin. Il va donc rester ici.»

Trois couronnes romandes

Sevrée depuis neuf ans, la lutte romande a fêté trois couronnes fédérales dimanche à Zoug. Le meilleur lutteur francophone du week-end a été le Vaudois Steve Duplan (Ollon) avec 75,50 points (8d). Il a devancé d’un quart de point les Fribourgeois Lario Kramer (Charmey, 9a) et Benjamin Gapany (Marsens, 9f). Le lutteur vaudois de Gingins Mickaël Matthey a lui échoué à la pire des places, manquant la couronne pour 0,25 points (74,50, 12b).