Succès de l'Irlande au Tournoi des Six Nations

Retour au sommet: l'Irlande a remporté le Tournoi des Six Nations grâce à sa victoire sur l'Ecosse avec le bonus offensif (28-8) à Dublin, combinée à la défaite de l'Angleterre en France (22-16) validant ainsi sa renaissance.

Le XV du Trèfle n'y est pas encore mais il ne lui manque plus qu'un exploit, samedi prochain à Twickenham face à l'Angleterre -«notre plus grand défi» selon Johnny Sexton-, pour réussir le troisième Grand Chelem de son histoire, après ceux de 1948 et 2009.

En attendant, grâce à ce onzième succès consécutif (un record), l'équipe de Joe Schmidt (19 pts) ne peut plus être rejointe au classement: l'Angleterre et la France sont toutes les deux à neuf longueurs (10 pts). C'est le troisième Tournoi remporté par les Irlandais avec Schmidt comme coach, après ceux de 2014 et 2015. (si/nxp)