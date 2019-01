«Sur la Streif, tu ne peux pas avoir peur!»

S’il n’est plus un novice, Gilles Roulin a toujours un peu d’appréhension quand il rejoint le portillon de départ de KItzbühel. Même lorsqu’on y revient pour la deuxième fois, la Streif reste toujours aussi imposante et impressionnante. Quarante-huitième du deuxième entraînement à 4’30’’ de Hannes Reichelt, le Zurichois poursuit son apprentissage sur cette piste aussi redoutable. Beat Feuz, seulement 32e à 3 secondes, a, lui, effectué des tests de ligne et commis des erreurs. Le Bernois reste l'un des grands favoris pour la descente, qui a été avancée vendredi, à 11 h. 30.

Alors Gilles, c’est quoi le sentiment sur ce tracé après la deuxième séance chronométrique?

C’est aussi verglacé que mardi. Je n’ai jamais vu un truc pareil. A Bormio c’était également une patinoire mais il y avait plus de «grip» et cela tapait moins.

Avez-vous eu malgré tout un bon feeling?

Il y a des virages qui étaient bien et d’autres que je dois améliorer. Il va falloir faire une bonne analyse. Je n’avais pas pris la même ligne que j’avais imaginé à la reconnaissance. J’ai perdu beaucoup de hauteur. Mais sinon, j’étais bien à la Mausefalle et encore trop en retard dans le carrousel. Dans l’ensemble c’était OK. J’ai du bon matériel maintenant par rapport au début de saison où c’était plus compliqué.

Après l’annonce de la retraite de Patrick Küng et la blessure de Carlo Janka, quelle est l’ambiance dans l’équipe de Suisse?

Même si on est moins de monde à l’hôtel, l'ambiance reste bonne entre nous. Cela va nous pousser à faire encore mieux pour les autres. C’est dommage que Patrick se retire ainsi au milieu de l’hiver, mais s’il est content avec sa décision, on accepte son choix. On ne peut que le remercier pour tout ce qu’il a fait pour nous. Quant à Carlo c'est moins grave que prévu.

Vous vous souvenez de votre baptême du feu ici?

Oui, c’était l’an passé. Mais la piste était moins glacée et c’était une autre expérience. Maintenant, chaque manche que j’ajoute me donne plus de confiance. La première, je n’avais poussé que deux fois dans le portillon, après je freinais. Aujourd’hui, même si c’est très pentu, j’arrive à trois....

Avez-vous peur de vous élancer sur cette Streif?

Peur? Tu ne peux pas avoir peur, sinon cela devient dangereux. Mais il y a un monstre respect, c’est sûr. Quand tu t’élances du cabanon, tu dois attaquer, sinon tu peux te faire très mal! (nxp)