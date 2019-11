Thomas Lüthi: une deuxième place au goût amer

Le pilote bernois Thomas Lüthi a pu rêver durant quatorze des seize tours du Grand Prix de Valence: parti en cinquième position sur la grille, il a pris la tête avant la fin du premier tour pour ne (pratiquement) plus la lâcher.

Pour Lüthi, l'équation était simple: il devait marquer cinq points de plus que le Sud-Africain Brad Binder pour lui piquer la deuxième place au classement du championnat du monde. Mais Binder était, lui aussi, parfaitement dans le coup à Valence. Il s'est accroché à la roue de Lüthi, avant de le dépasser à deux tours de la fin. Le pilote bernois a bien essayé de revenir, mais Binder était trop fort.

Le Sud-Africain a donc fait coup double: il a remporté le GP de Valence et conforté sa deuxième place au championnat du monde. Lüthi se consolant avec une troisième place finale au classement du championnat du monde de Moto2 (250 points), derrière Alex Marquez (262 pts), tombé ce dimanche mais sacré lors de la course précédente, et Binder (259).