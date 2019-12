Un podium historique pour les Suissesses

L’équipe de Suisse féminine de biathlon est montée sur la deuxième marche du podium du relais 4x6 kilomètres d'Östersund (Suède), remporté par la Norvège, lors de la première manche de la Coupe du monde.

Les trois soeurs Gasparin, Selina, Elisa et Aita, accompagnées de Lena Häcki, ont brillé sur les pas de tir pour signer le premier podium du relais dames suisse de l'histoire. Devant leur public, les Suédoises ont complété le tiercé de tête.

History was made by ???????? @swissskiteam biathlon women team today: they are the first ever to finish on a World Cup podium! #OST19 Elisa, Selina and Aita Gasparin, and Lena Haecki made it. pic.twitter.com/HtSIQozRul