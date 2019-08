Un succès suisse quatre étoiles

Depuis le début de l'année 2017 et le début de leur association, la Zurichoise et la Bernoise, 25es du classement mondial et toutes deux âgées de 27 ans, n'avaient jamais gagné sur le circuit planétaire. Leurs meilleurs résultats restaient des défaites en finale des tournois brésilien d'Itapema en mai 2018 et néerlandais de La Haye en 2017. Elles ont brisé ce plafond de verre dimanche, au pied du Stade Luzhniki de la capitale russe.

Opposées à la 19e meilleure paire du monde, les Suissesses ont fait preuve de caractère. Au premier set, elles ont fait fi d'un 1-5 partiel en début de rencontre, pour finalement s’adjuger la première manche sur le score de 21-18. Les Sud-Américaines se sont vengées ensuite, s'offrant la deuxième levée en menant de bout en bout et bouclant l'affaire en 18 minutes (16-21).

Eine sowieso schon tolle Geschichte endet so wie eine solche Geschichte enden soll: @anoukvergedepre & @HeidrichJo schnappen sich den Turniersieg beim ????????????????-Event auf der World Tour in #Moskau???????? Das sind Emotionen pur - wir gratulieren! @swissvolley @philipgaba #HomeofSports pic.twitter.com/y5vT802UsV — MySportsCH (@MySports_CH) August 18, 2019

C'est alors que la machine helvétique s'est mise en route. Menées 1-3, Vergé-Dépré et Heidrich ont survolé la fin de partie. Elles ont d'abord égalisé à 4-4, pris les devants 10-7 et bouclé l'affaire 15-8 en moins d'un quart d'heure de jeu. Les deux jeunes filles se sont ensuite tombé dans les bras, fêtant ainsi une sorte d'aboutissement de leur quelque deux ans et demi de collaboration, freinée par l'opération d'une hernie discale de Heidrich en juillet dernier.

«C'est incroyable, a indiqué cette dernière quelques secondes après la victoire tant attendue. On est montées en puissance après un bon début de saison et on s'est vraiment bien trouvées depuis la semaine dernière.» Quatrièmes des Européens déjà disputés à Moscou le week-end passé, les deux Helvètes ont enchaîné par une victoire très attendue. «C'est beaucoup d'émotion, a quant à elle souri Vergé-Dépré. Beaucoup de gens bossent dernière nous, nous aident et croient en nous, c'est aussi leur récompense.»