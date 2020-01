Une étape très africaine pour «l’Africain» du Haut-Plateau

Jeudi, Stéphane Peterhansel (Mini), le recordman absolu de victoires dans le Dakar (13), le disait dans un large sourire: «J’adore ce Dakar nouveau, en Arabie Saoudite.» Ce vendredi, le pilote français installé depuis des années du côté de Crans-Montana s’est offert sa deuxième victoire de l’édition 2020, dans une étape qui n’a pu que lui rappeler le bon temps du Dakar en Afrique: 100% sable, 100% hors-piste. «Peter» s’impose devant le leader du classement général, son équipier Carlos Sainz (à 1’33) et le tenant du titre, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) qui perd plus de trois minutes. Commentaire désabusé d’Al-Attiyah: «Les buggys Mini sont tout simplement trop rapides pour nous.» Au classement général, Sainz compte 7’48 d’avance sur Al-Attiyah et 16’20 sur le vainqueur du jour.

Le Lausannois Alexandre Pesci (Rebellion) est 49e de l’étape et occupe le 47e rang du général pour ce qui est, rappelons-le, sa première compétition officielle, toutes disciplines confondues.

Moto: Brabec (Honda) fait le break

Deuxième victoire d’étape pour l’Américain Ricky Brabec (Honda), devant son équipier espagnol Joan Barreda et l’Autrichien Matthias Walkner (KTM). Quatrième de l’étape, le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) est désormais à plus de vingt minutes au classement général. Si Honda signe le doublé, la marque japonaise a perdu celui qui était troisième au général au départ de la spéciale, l’Argentin Kevin Benavides (moteur cassé à 44 km de l’arrivée).

Seul engagé suisse sur deux roues, le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe (KTM) signe le 59e chrono du jour et pointe au 57e rang du classement général, emmené par son quasi homonyme, Ricky Brabec.

SSV: Gonzalez dans le top vingt

Vingt-quatre heures après leur victoire, Cyril Despres et Mike Horn signent la quatrième performance du jour (rappelons qu’ils poursuivent l’épreuve hors-classement, après leur bris de moteur lors de la troisième étape). 22e de l’étape, le Genevois Vincent Gonzalez est vingtième de la catégorie au général.

Ceux qui sont arrivés à Riyadh ont droit, samedi, à leur unique journée de repos. Un moment particulièrement complexe à gérer, dans la mesure où, idéalement, il ne faudrait pas... se laisser trop aller. Car la course reprendra dimanche avec rien moins que la plus longue étape du Dakar 2020, 545 km de spéciale, avec des dunes éparpillées tout au long du parcours.

Jean-Claude Schertenleib