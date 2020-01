Villars accueille les Jeux d’hiver nationaux

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) à peine achevés, Villars-sur-Ollon (VD) enchaîne avec les Jeux d'hiver nationaux de Special Olympics, une compétition réservée aux personnes en situation de handicap mental. Environ 620 sportifs sont en lice jusqu'à dimanche.

Les compétitions réunissent des personnes venues de toute la Suisse, ainsi que quelques athlètes étrangers. Cinq disciplines sont programmées dans la station vaudoise: ski alpin, raquette à neige, ski de fond, snowboard et unihockey.

«Il s'agit de la plus grande manifestation de la sorte en Suisse», explique Aldo Doninelli, directeur des sports de Special Olympics pour la Suisse. Il indique que ces joutes s'adressent à tous les sportifs, peu importe leur âge et leur niveau. «Les catégories sont créées pour que les compétitions soient équitables. Des athlètes de même niveau s'affrontent et tout le monde peut gagner des médailles», note-t-il.

Le Special Olympics, créé en 1968 aux Etats-Unis, constitue le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental. Comme le Comité international paralympique, le Special Olympics est reconnu par le CIO.

Les «National Winter Games» organisés à Villars constituent une première étape en vue des «World Games», l'équivalent des Jeux olympiques pour ces athlètes. La prochaine édition est programmée l'an prochain en Suède. (ats/nxp)