L’avenir de Lutry-Lavaux en LNA est remis en cause

Depuis quelques jours, Lutry-Lavaux traverse l’une des périodes les plus délicates de son histoire. L’humeur au sein du club vaudois est aux antipodes de l’euphorie qui avait accompagné cette brillante victoire, contre Traktor Bâle, du 1er février. Un succès qui validait la participation du néopromu en LNA aux play-off.

C’est du moins ce qu’on pensait jusqu’à vendredi et un communiqué de Swiss Volley annonçant la perte par forfait des deux matches successivement disputés par les Vaudois contre Bâle en championnat puis Schönenwerd en Coupe (0-3). «Lutry-Lavaux a inscrit sur les feuilles officielles de ces deux matches le nom d’un joueur qui n’était pas en règle, explique Alessandro Raffaelli, responsable compétition de Swiss Volley. Le fait qu’il n’ait été aligné que contre Schönenwerd n’y change rien car le règlement ne fait pas de différence entre un joueur qui a joué ou pas. Il appartiendra aussi à l’instance de recours de décider si les quarts de finale des play-off pourront débuter samedi ou s’il faut les reporter.»

Un président en colère

En proie à plusieurs absences, Lutry-Lavaux avait inscrit le nom de Jérôme Corda (38ans), son entraîneur, sur les feuilles des deux matches faisant l’objet de ces forfaits. Une demande de licence en bonne et due forme avait auparavant été adressée à Swiss Volley, mais l’indispensable document n’était pas en possession du club vaudois le 1er février puisque Jérôme Corda a dû présenter sa carte d’identité aux arbitres.

Une version des faits que Philippe Tuccelli conteste avec véhémence. «Je vous confirme que la licence nous était bien parvenue dans les délais, précise le président lutryen. Simplement, en raison d’une erreur, le courrier contenant cette licence est arrivé à mon domicile privé le vendredi plutôt qu’à l’adresse du club. Or, comme j’étais à l’étranger pour des raisons professionnelles, je n’ai pas pu lever mon courrier. Nous avons la preuve de ce que j’avance. Mais ce qui m’énerve aussi, c’est que Bâle était au courant de tout et n’a pas déposé de protêt au cours de la rencontre. Si je ne pensais pas que nous étions dans notre bon droit, jamais je n’aurais demandé à nos avocats de recourir contre une décision que nous estimons profondément injuste.»

Du côté des joueurs aussi l’humeur est noire. «C’est un mélange de colère et de déception, soupire Johan Lin. Nous avons tous le désagréable sentiment d’être subitement privés d’une récompense que nous avons méritée sur le terrain. Nous continuons quand même de nous entraîner, au cas où, mais le cœur n’y est plus.»

Pour Philippe Tuccelli, les conséquences pourraient même être plus lourdes qu’une simple non-participation aux play-off en cas de rejet du recours. Et cela même si aucune relégation sportive ne sanctionnera l’éventuel dernier rang de Lutry-Lavaux. «Quelle qu’en soit l’issue, cette affaire laissera des traces et pourrait bien avoir des conséquences dramatiques pour l’avenir du club», assure-t-il. L’hypothèse d’une relégation volontaire n’est pas exclue.