L'avenir du rugby peut désormais s’appuyer sur deux académies

L’équipe suisse M20 dispute samedi à Yverdon (11h face à la Pologne) un match décisif pour se qualifier à un tournoi réunissant le top 15 européen en avril 2020 au Portugal. «Nous sommes le Petit Poucet du groupe, ce serait une petite sensation», explique Sébastien Dupoux, directeur technique national. Depuis novembre 2018, une académie nationale a été lancée à Nyon, avant qu’une seconde antenne ne soit créée à Zurich en septembre 2019.

«L’idée est de proposer des entraînements supplémentaires pour faire progresser nos jeunes joueurs», résume celui qui coordonne ces centres de formation réunissant vingt-cinq joueurs chacun. Deux entraînements (collectif et individuel) ont été ajoutés aux deux séances en club. Ce projet national de la Fédération suisse de rugby a professionnalisé la discipline. Les jeunes rugbymen sont désormais reconnus grâce à une Talent Card délivrée par Swiss Olympic, qui leur donne accès aux mêmes prestations (médecins, sport-études) que d’autres sportifs d’élite du pays. «Nous sommes dans une logique de haut niveau, se félicite le directeur technique national. L’idée est que les jeunes qui sortent de l’académie à 20ans soient titulaires en première division suisse et puissent prétendre à une place en équipe nationale seniors.»

Joueur de Genève-PLO, Gaëtan Hirsch (24 ans) a fait tout le parcours classique (M16 à M20) avant de rejoindre l’équipe nationale A, sans connaître l’académie nationale. «Nous étions livrés à nous-même, se souvient le Genevois. Les réunions avaient lieu trois fois par an à Berne et servaient aussi de détection. Nous étions parfois plus de 60 joueurs.»

Aujourd’hui, les jeunes suisses se retrouvent une fois par mois en sélection nationale et plusieurs d’entre eux se côtoient au sein des académies nationales, dans lesquelles ils sont encadrés par des entraîneurs qualifiés. Au sein de l’effectif M20 qui affrontera la Pologne samedi à Yverdon, six «académiciens» (trois de Nyon et trois de Zurich) fouleront la pelouse du stade municipal. «L’idée est d’ouvrir les portes de l’académie aux jeunes filles d’ici à deux ou trois ans. Mais l’équipe suisse féminine M18 n’existe que depuis l’année passée», rajoute Sébastien Dupoux. Après avoir stabilisé ces structures de formation encore toutes récentes, le rugby suisse a le projet d’ouvrir d’autres académies à Genève et à Berne dans les cinq prochaines années.