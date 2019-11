Basile Bourgnon a dans ses yeux la lumière du père

Le regard est saisissant. Pour qui a connu le papa, on y retrouve, au premier coup d’œil, cette lumière si particulière qui éclaire les destins les plus fous. Et puis cette voix qu’on avait presque oubliée. Pour un peu, elle raconterait les souvenirs de Route du Rhum, les échappées folles en équilibre sur une coque. Cette voix-là, c’est pourtant bien celle de Basile Bourgnon, coqueluche de la Transat Jacques-Vabre 2019. Avant de prendre la mer, au nom du père, bien sûr, mais surtout au nom de la mer, «parce que l’océan est ma maison et que j’ai toujours vécu sur l’eau», le jeune homme de 17 ans a été l’objet de toutes les attentions.

Des télévisions, des magazines, des radios, des quotidiens nationaux et régionaux, et même une fière équipe de «24 heures» se sont arrêtés sur le pont d’Edenred, le Class 40 avec lequel il s’est lancé sur sa première transatlantique. «Ce n’est pas du tout un poids de porter ce nom, sourit celui qui a grandi très vite. De toute façon, je n’ai pas vraiment le choix, non? Quand on ambitionne de faire une carrière dans la voile, je dirais même plutôt que ce n’est que du positif. C’est un nom dont on peut être fier. Je n’oublie pas que c’est un nom suisse d’ailleurs, et qu’il est synonyme de beaux exploits et de succès.»

«Je me sens mieux sur l’eau»

L’ombre du papa, double vainqueur de la Route du Rhum, n’est donc pas envahissante. Elle serait même plutôt apaisante. «Il a eu sa carrière de marin avant de nous avoir et, par la suite, il ne nous a jamais abreuvés des récits de ses exploits. Et pourtant, il aurait eu de quoi! On en parlait assez peu finalement. Moi, j’ai commencé les compétitions de voile à 6 ans, mais il n’a jamais rien fait pour me pousser. Je pense même qu’il avait peut-être un peu peur que je me lance dans le grand large car il en connaissait les dangers. Mon père ne s’est jamais vanté de ses exploits. Il était un père normal, plutôt humble et exigeant.»

Un père «normal» qui a emmené toute sa petite famille sur une maison flottante. Un beau catamaran à moteur sur lequel la tribu a bourlingué avant de se poser en Polynésie, sur la petite île de Raiatea, «sauvage comme nous», dit-il. Cette enfance au fil d’une eau turquoise a profondément marqué Basile Bourgnon. «Je me sens mieux sur l’eau que sur la terre», sourit celui qui se revendique citoyen du monde, avant tout, mais avec une sensibilité à la fois française, tahitienne, néo-zélandaise «et suisse, bien sûr». Il faut sans doute chercher dans cette enfance extraordinaire, les envies d’ailleurs et d’aventures de Basile Bourgnon. Un jeune homme pressé et brillant. Bac passé à 16 ans, il est actuellement en classe préparatoire pour intégrer par la suite une école d’ingénieur.

On le décrit comme étant perfectionniste, persévérant, obsédé par le souci du détail et du travail bien fait. Un portrait-robot qui ressemble furieusement à celui que l’on faisait de son père en son temps. «C’est vrai qu’on partage cette précocité pas forcément banale dans le monde de la voile hauturière. Moi, cela fait depuis des années que j’ai dans l’idée de faire de la voile mon métier. Mais c’est véritablement depuis qu’il n’est plus là que je me suis intéressé à ce milieu de la course au large en particulier. Avant cela, je naviguais, comme tous les gamins qui apprennent la voile, sur des dériveurs et des petits catamarans de sport.»

Au mois d’avril 2019, il a reçu un coup de fil d’Emmanuel Le Roch – dit «Manu» –, un ami de Laurent, qui lui propose d’embarquer sur une course que son papa a remportée deux fois. «Je n’ai pas hésité longtemps, rigole ce grand gaillard de 1,95 m, taillé dans le roc. J’aborde cette première grande expérience avec humilité mais sans aucun complexe. On a énormément bossé car on a eu très peu de temps pour se préparer.»

«Mon papa sera avec nous»

Dimanche 27 octobre, toute la famille Bourgnon s’est retrouvée sur le ponton du Havre pour voir filer vers l’horizon Basile et Manu. À bord d’Edenred, il y avait un bout de gâteau au chocolat concocté par sa grand-mère, Suzon. Elle le faisait à l’époque pour Laurent, et Basile a souhaité qu’elle se remette aux fourneaux. Dans les regards troublés, il y avait de la fierté. Ainsi qu’un peu de crainte. Cette mer chérie est aussi celle qui a fait de Basile Bourgnon un orphelin de père à 13 ans. Une épreuve ultime, une transat d’une tristesse infinie qu’il a surmonté avec une force «incroyable», disent ses proches. «Il est tellement mature», souffle Caroline, sa maman, pas vraiment inquiète.

Cette course, il ne la fait pas en double, c’est certain. «Mon papa sera quelque part avec nous sur le bateau», lâche-t-il avec un sourire aussi familier que ce regard étincelant.