Avec George, Harden a trouvé à qui parler

Après trois succès de rang, les Rockets sont tombés dans leur antre du Toyota Center dans la nuit de samedi à dimanche. Toujours privé du Genevois Clint Capela (blessé), Houston a dilapidé une avance de 22 points (70-48, le score à la pause!) pour finalement s'incliner 117-112 face à Oklahoma City, solide troisième de la Conférence Ouest.

Et si on parle quasi tous les jours des prouesses de James Harden, auteur avec 42 points de son 29e match de suite à plus de 30 unités, il va devenir difficile d'occulter le nom de Paul George dans la course au titre de MVP (meilleur joueur de la saison). Le Californien a été l'homme du match (45 pts) et tourne à 35 points de moyenne sur les onze dernières parties d'OKC (10 victoires).

Sefolosha a rejoué

Dans les autres matches, le Jazz a explosé les San Antonio Spurs dans l'Utah (125-105) et Thabo Sefolosha a retrouvé les parquets. Blessé à la cuisse depuis le 6 janvier, le Vaudois a joué à peine trois minutes et contré un tir. Les Celtics, eux, ont perdu (123-112) face aux Clippers après avoir compté 28 points d'avance. La star de Boston, Kyrie Irving, est sorti sur blessure (genou).

A noter aussi la défaite surprise des Bucks, battu à Milwaukee par Orlando (103-83). Sans Giannis Antetokounmpo, touché à un genou, le leader de la Conférence Est a sombré face au Magic et voit ainsi les Toronto Raptors, qui ont infligé aux New York Knicks une 16e défaite de suite (104-99), revenir sur leurs talons. (nxp)