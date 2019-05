Capela et les siens butent encore sur les Warriors

Champions consécutifs en 2017 et 2018, les Golden State Warriors sont à nouveau bien lancés dans la course au titre de NBA. En demi-finales de la Conférence ouest, la franchise californienne s'est imposée mardi 115 à 109 devant son public face aux Houston Rockets. Les Warriors mènent désormais 2-0 dans la série au meilleur des 7 matches. A noter que les stars Stephen Curry (GSW) et James Harden (Houston) se sont toutes deux blessées au cours de la soirée. Curry a été touché à un doigt de la main gauche en début de match, alors que Harden a pris un coup à l'oeil gauche. Ce qui n'a pas empêché les deux hommes de livrer de bonnes performances.

Les visiteurs ont fait ce qu'ils ont pu pour freiner leur adversaire, qui avait pris un départ canon en menant de six points après 1'15'' de jeu seulement, alors que le premier match s'était joué dans les dernières minutes. Mais Golden State n'a pas lâché la bride, faisant la course en tête jusqu'au bout, profitant notamment de maintenir son avance en marquant de nombreux lancers francs.

Comme lors du premier match, Kevin Durant a rendu la meilleure fiche de la formation californienne (29 points), secondé par Klay Thompson (21) et Curry (20). Dans le camp texan, le Genevois Clint Capela a connu une soirée à 14 points et 10 rebonds, mais s'est trop souvent retrouvé sur le parquet sur les paniers de l'adversaire, avec un bilan de -19. Harden a encore été la locomotive des Rockets avec 29 points, mais le bel effort collectif de Houston n'a pas suffi à renverser la vapeur.

Le troisième match de la série aura lieu au Texas samedi.

