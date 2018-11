«Cela prouve la qualité de ce qu’on a fait l’an dernier»

Au bout du fil, Clint Capela est décontracté. Son équipe se trouve (enfin) sur une lancée positive et le premier gros voyage de la saison est terminé. Après avoir perdu cinq des six premiers matches, Houston a dû se coltiner une série de matches à l’extérieur. Un des tant redoutés «road trip» au cours desquels l’on peut vraiment jauger des forces et des faiblesses de son équipe. Brooklyn, Chicago, Indiana, Oklahoma City et, enfin, San Antonio. Le tout en huit jours. De quoi donner le mal de l’air. «Dans ces moments, tu es en pilotage automatique, nous a-t-il confié. On ne se rend pas vraiment compte, mais lorsque l’on y réfléchit, c’est fou à quel point tout va très vite.»

Tout va si vite qu’en une quinzaine de matches à peine, les Houston Rockets sont passés de rivaux No 1 de Golden State à une 12e place dans la Conférence Ouest avec sept victoires et sept défaites. Pas de quoi paniquer pour autant, surtout que dans la nuit de jeudi à vendredi, la franchise texane a réalisé une prestation majeure face, justement, aux Warriors (victoire 107-86). Mais tout de même… «Lors du dernier championnat, nous avions remporté 65 de nos 82 matches, s’est remémoré l’intérieur suisse. C’est maintenant que je me rends compte de ce que nous avons réalisé l’an dernier. Dans cette ligue, on ne nous donne jamais rien.»

Le même joueur

Au milieu des fausses notes initiales, Clint Capela est un véritable métronome. Hormis le premier match de la saison (8 points), le Genevois a systématiquement atteint la barre des dix points. Sa moyenne de 15,8 unités par rencontre est la meilleure de sa carrière. Il en va de même pour les rebonds (10,8) et les minutes de jouées (33,3). Pour sa quatrième saison dans la ligue et la première avec son nouveau contrat de 80 millions de dollars sur cinq ans, il est le seul joueur de son équipe à être à ce point régulier. Son coéquipier, la superstar Chris Paul, a d’ailleurs réaffirmé son importance: «Tout le monde parle de James (ndlr: Harden) et moi, mais le vrai facteur X de cette équipe, c’est Clint. Lorsqu’il ne joue pas, nous ne sommes vraiment pas la même équipe.»

Sa production est généralement meilleure, mais il y a un aspect de son jeu qui a vraiment évolué en un été: les passes décisives. Depuis le début de saison, il a déjà terminé deux matches avec cinq assists. Cela ne lui était arrivé qu’une fois depuis le début de sa carrière. «Je sais continuellement où se trouveront mes coéquipiers, remarque-t-il. C’est peut-être la principale différence par rapport à la saison dernière. Je sens que je n’ai pas besoin de prendre des décisions trop hâtives mais que je suis parfaitement dans le rythme du match. Je me sens très à l’aise sur le parquet. Et de plus en plus, même.»

L’aide d’un spécialiste

Si les Houston Rockets connaissent un début de saison compliqué, c’est principalement en raison d’une coordination défensive pour le moins déficiente. Il ne l’avouera pas – pas le genre de la maison –, mais les dysfonctionnements sont criants sur certaines possessions. Ce n’est pas un hasard si la franchise texane a fait sortir de sa retraite Jeff Bzedlik, le gourou de la défense. C’est lui qui a grandement participé à faire de Houston une équipe sachant aussi défendre. Après sa démission durant l’été, l’équipe du coach Mike D’Antoni, un maître en matière d’attaque, a souvent paru paumée. Avec son retour annoncé d’ici peu, le visage de l’équipe changera.

Et ce n’est probablement pas un hasard si la meilleure prestation défensive de la franchise a eu lieu en début de semaine, face aux Indiana Pacers. Malgré les 103 points encaissés, Clint Capela et Cie ont livré un effort constant, de quoi réjouir le deuxième Suisse de NBA. «C’était exactement ce dont nous avions besoin pour lancer notre saison, a-t-il remarqué. Remporter un match après une bataille, cela fait du bien. Et en même temps, cela nous montre que nous n’avons jamais le droit de nous relâcher.» D’ailleurs, c’est Golden State qui vient de faire les frais de cette prise de conscience collective.

(TDG)