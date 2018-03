Charlotte et Walker humilient Memphis

Charlotte a infligé jeudi à Memphis l'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la NBA (140-79) grâce aux 46 points de Kemba Walker. Jamais dans leur histoire, les Hornets n'avaient remporté un match avec un écart de 61 points. Il faut remonter à 1998 pour trouver trace d'une victoire encore plus large en NBA, tandis que le record ( 68 pts) est détenu depuis décembre 1991 par Cleveland qui avait étrillé Miami 148 à 80.

Malgré l'absence de Dwight Howard, auteur la veille d'un match phénoménal à 30 points et 32 rebonds, mais suspendu pour accumulation de fautes techniques, Charlotte a pris rapidement le large grâce à Walker qui a marqué 10 paniers à trois points, nouveau record pour un joueur de Charlotte. Le meneur des Hornets a marqué ses 46 points (13 sur 18 au tir) en 28 minutes, du jamais-vu en NBA.

Malgré cet exploit, Charlotte devrait avoir du mal à arracher sa qualification pour les play-offs: les Hornets sont 10e (32 v-41 d), à six victoires de la 8e place, la dernière qualificative pour la phase finale. Les Grizzlies ont eux concédé la plus lourde défaite de leur histoire et se sont inclinés pour la 22e fois lors de leurs 23 derniers matches. Memphis vise la dernière place de la conférence Ouest (15e, 19 v-53 d), dans l'espoir de pouvoir recruter lors de la Draft 2018 l'un des meilleurs joueurs issus du Championnat universitaire (NCAA) ou venus de l'étranger.

Harden se réveille en prolongation pour écoeurer Détroit

La superstar de Houston James Harden, très discret jusque là, a marqué dix points en prolongation pour faire capituler une accrocheuse équipe de Détroit (100-96), jeudi. Les Rockets continuent de survoler la conférence Ouest et comptent désormais quatre succès d'avance sur leurs grands rivaux, les Golden State Warriors: ils ont signé leur septième victoire consécutive, leur 58e en 72 matches.

Mais les Pistons, portés par Blake Griffin, auteur d'un «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 21 points, dix rebonds et dix passes décisives, et Andre Drummond (17 pts, 20 rbds), leur ont posé beaucoup plus de problèmes qu'attendu.

Harden aurait pu donner la victoire aux siens dans le temps réglementaire, mais «The Beard» (littéralement la barbe), grand favori pour le titre de meilleur joueur de la saison (MVP), était dans une mauvais jour au tir. Jusqu'à la prolongation où il a réussi un quasi sans-faite et marqué dix des douze points de son équipe.

Cleveland qualifié pour les play-offs

Cleveland et sa superstar LeBron James ont décroché jeudi sans jouer leur billet pour les play-offs NBA pour la quatrième saison consécutive. Les Cavaliers ont profité de la défaite en prolongation des Détroit Pistons à Houston.

Avec dix victoires d'avance sur Détroit (9e, 32 v-40 d), ils sont assurés de terminer à l'une des huit premières places de la conférence Est, même s'ils devaient perdre leurs onze derniers matches de saison régulière.

Cleveland, 3e de la conférence Est (42 v-29 d), a rejoint Toronto et Boston à l'Est, et Houston et Golden State à l'Ouest, déjà qualifiés pour la phase finale qui débute le 22 avril. «King James» qui a offert à Cleveland en 2016 le premier titre de champion NBA de son histoire, tentera de participer à sa huitième finale consécutive.

(afp/nxp)