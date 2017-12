Clint Capela et les Rockets tombent à OKC

Absent pour blessure lors des deux défaites à domicile concédée devant les Lakers et les Clippers, Clint Capela a payé de sa personne à OKC. Aligné durant 30 minutes, le Genevois a inscrit 19 points - 9 sur 14 au tir et 1 sur 4 au lancer franc - et a cueilli 10 rebonds pour un différentiel de -3. Mais comme ses coéquipiers, il a eu de la peine à s'opposer au «Big Three» du Thunder formé par Russell Westbrook (31 points), Paul George (24) et Carmelo Anthony (20). Auteur de 51 points lors des deux matches contre les franchises de L.A., James Harden a inscrit 29 points face à ses anciennes couleurs. Son 7 sur 18 au tir a pesé sur l'issue de cette rencontre. Ce jeudi à Boston, Harden et les siens tenteront d'éviter une quatrième défaite de rang qui ferait tache. Le retour au jeu de Chris Paul, blessé à l'aine, serait salutaire.

Golden State bat Cleveland

Ce septième revers de la saison coûte aux Rockets leur première place de la Conférence Ouest. Elle revient à nouveau à Golden State. Toujours privé de Stephen Curry, le Champion en titre s'est imposé dans son fief d'Oakland face à Cleveland dans la revanche de la finale de la saison dernière. Victorieux 99-92, les Warriors ont forcé la décision grâce aux performances de choix de Kevin Durant (25 points, 7 rebonds et 5 blocs) et de Draymond Green qui a signé un triple double avec ses 12 points, ses 12 rebonds et ses 11 assists. (ats/nxp)