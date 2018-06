Clint Capela pourrait devenir le sportif suisse le mieux payé

Depuis le début de sa carrière, Roger Federer a gagné 116 millions de dollars sur les courts de tennis. En un contrat, Clint Capela pourrait arriver tout près d’un tel montant. Voire le dépasser. Des sommes qui ne font pas tourner la tête au pivot des Houston Rockets. «Je ne suis pas focalisé là-dessus, nous a-t-il confié. Vous savez, l’important est d’avoir fait le nécessaire pour qu’une équipe veuille de moi. Et je pense que c’est le cas. Le reste n’est plus entre mes mains.» Lors de la quatrième et dernière saison de son contrat de recrue, «CC15» a fait mieux que ça en étant parmi les trois nominés au titre de joueur ayant le plus progressé.

Premier gros contrat

Cette émergence fait de lui l’un des joueurs les plus convoités de l’été. S’il ne cache pas son souhait de rester à Houston, Clint Capela sait également que le business pourrait le faire changer d’adresse. «Je suis préparé à vivre un été particulier, détaille-t-il. Signer son premier gros contrat est un moment spécial. La récompense de tout le travail accompli jusqu’ici.» Dans la convention collective, tout est calculé au dollar près. Le cas de Clint Capela, agent libre au terme de son contrat rookie de quatre ans, permet aux Houston Rockets de conserver le lead dans le dossier. Mais cela ne veut pas dire que le Genevois restera au Texas. Ou du moins pas à Houston, car Dallas s’annonce comme un concurrent de choix. Voici les quatre possibilités qui pourraient arriver dès dimanche à 6 h 01 précises (00 h 01 à New York). Dans l’ordre de probabilité.

Il prolonge avec Houston

Houston peut s’éviter bien des maux de tête et offrir une prolongation de contrat à Capela. L’intérêt du joueur? Outre rester au Toyota Center, les Rockets sont les seuls à avoir le droit de le faire signer pour cinq ans. Il pourrait donc s’assurer une saison de plus, quitte à faire un effort en acceptant moins d’argent à l’année. Le maximum que les Rockets peuvent lui offrir? 146,5 millions de dollars sur cinq ans.

Houston s’aligne

Son statut d’agent libre «avec restriction» fait de Clint Capela un joueur difficile à déloger. Une équipe ayant suffisamment de masse salariale disponible peut lui faire signer une offre maximale de 111 millions de dollars sur quatre ans. Si le Genevois paraphait une telle entente, Houston aurait trois jours pour s’aligner sur le même montant et la même durée de contrat.

Houston ne s’aligne pas

Si au terme des 72 heures de délai, Houston décide de ne pas s’aligner sur l’offre d’un concurrent direct, Clint Capela changera de franchise. Pour aller où? Dallas conjugue le besoin d’un pivot avec la masse salariale nécessaire pour parapher une entente d’une vingtaine de millions de dollars par an. Atlanta, Sacramento et les Los Angeles Lakers font partie des autres potentiels points de chute.

L’option qualificative

Il s’agirait du dernier choix. Insatisfait de l’intérêt du marché, Clint Capela peut accepter l’offre qualificative des Houston Rockets. Il s’agit d’un contrat d’un an pour 4,7 millions de dollars. Cette entente ferait de Clint Capela un agent libre d’ici à douze mois et la franchise texane n’aurait plus son mot à dire sur l’avenir du joueur. Une option très risquée que le manager général de Houston, Daryl Morey, voudra à tout prix éviter.

(24 heures)