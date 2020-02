Clint Capela transféré à Atlanta!

Cela faisait quelques jours que les journalistes spécialisés avaient relié le nom de Clint Capela avec la franchise d’Atlanta. Tard mardi soir, la transaction s’est matérialisée comme le confirment plusieurs médias nord-américains.

Le pivot de Houston s’est retrouvé au cœur d’un échange à quatre équipes incluant de plus d’une dizaine de joueurs. Ce manège entre Houston, Atlanta, Golden State et Denver a finalement vu le Genevois des Rockets quitter sa franchise de toujours. Drafté en 2014 par Houston, il y avait joué l’intégralité de ses matches en NBA. Élément essentiel du jeu de la franchise du Toyota Center, Clint Capela avait signé un nouveau contrat avec Houston à l’été 2018. Portant sur cinq ans et 90 millions de dollars, l’entente devait faire de «CC15» le pivot du futur des Rockets. Lors de l’exercice en cours, l’international suisse totalise sa meilleure moyenne de rebonds par match (13,9), tandis qu’il a inscrit 13,8 points par rencontre. Récemment, Houston avait décidé de se passer d'un pivot titulaire dans son cinq de départ, fragilisant la place de Clint Capela dans l'effectif texan.

Futur doré

A Atlanta, le présent s’annonce moins doré qu’à Houston. Les Hawks sont en effet derniers dans la Conférence Est avec seulement 13 victoires en 51 matches. Il est devenu évident que la nouvelle franchise de Clint Capela avait désormais ses yeux sur la prochaine draft lors de laquelle Atlanta pourra récupérer un jeune talent. En Géorgie, là où Thabo Sefolosha a passé trois ans, le Romand fera la paire avec Trae Young, meneur de jeu de 21 ans et superstar en devenir. Le futur, au moins, s’annonce doré à Atlanta. Et Clint Capela devrait en faire partie. La fenêtre des transferts se fermera jeudi soir (21h, heure suisse). Clint Capela pourrait théoriquement être à nouveau transféré. Bien qu’existante, la probabilité semble faible.